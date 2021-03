Covid: Zingaretti visita hub auditorium Parco della Musica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si parte dall’accoglienza -spiega la nota regionale- dove si controlla la prenotazione effettuata on line, poi si entra all’interno dell’auditorium per l’accettazione dove il personale sanitario esegue un’anamnesi prevaccinale e il paziente firma il consenso informato. Successivamente si accede a una delle dieci postazioni dove si effettua il vaccino. Ultimo step la sala di osservazione nella quale è necessario attendere quindici minuti per controllare che tutto sia andato a buon fine. Durante tutto il percorso la persona che deve vaccinarsi è sempre accompagnata dal personale ausiliario". A partire dal 23 marzo, ci sarà un incremento di 140 dosi al giorno per un totale quotidiano di 602 persone vaccinate. L’hub a regime può arrivare anche a 2mila somministrazioni/giorno. (Com)