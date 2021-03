Turchia: suscitano polemiche due decreti di Erdogan su diritti donne e Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno discutere l’opinione pubblica turca e la comunità internazionale due controverse decisioni siglate nelle ultime ore dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. La prima, che ha suscitato reazioni anche all’estero, è quella di ritirare la Turchia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul, siglata da 32 Paesi nel 2011. La seconda, in un altro contesto, è la decisione di licenziare il governatore della Banca centrale, Naci Agbal, nominato meno di cinque mesi fa nel pieno di una crisi valutaria e apprezzato dagli investitori internazionali per le sue prime scelte di politica monetaria. Per nessuna delle due decisioni, pubblicate nella Gazzetta ufficiale di Ankara, è stata fornita una spiegazione ufficiale. A favore della prima sembra aver pesato l’opposizione degli strati più conservatori della società turca, che secondo la stampa locale ritengono il trattato dannoso per “l’unità della famiglia”. Nel caso della seconda, il motivo è probabilmente l’opposizione programmatica di Erdogan ai tassi d’interesse elevati, visto che il licenziamento di Agbal – sostituito dall’economista Sahap Kavcioglu – giunge a poche ore da un nuovo aumento del tasso di riferimento al 19 per cento, deciso dalla Banca centrale di Ankara lo scorso 18 marzo. (segue) (Tua)