Turchia: suscitano polemiche due decreti di Erdogan su diritti donne e Banca centrale (2)

- La decisione relativa alla Convenzione, a detta di molti osservatori, non sarà accolta con favore da diversi Paesi dell’Unione europea, e potrebbe allontanare ulteriormente Ankara dalla prospettiva di un’adesione all’Ue. La rimozione di Agbal invece potrebbe suscitare preoccupazioni per la stabilità valutaria del Paese, specialmente se il nuovo governatore dovesse ritornare alla politica di bassi tassi d’interesse che ha favorito il deprezzamento della lira. Pochi giorni fa le autorità turche sono state inoltre oggetto di polemiche anche per l'avvio di una causa, da parte del procuratore capo della Corte di Cassazione Bekir Sahin, per ottenere la messa al bando del filo-curdo e progressista Partito democratico dei popoli (Hdp), seconda principale forza di opposizione al partito Giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan. La formazione è accusata di avere legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Contro la causa si sono pronunciati ufficialmente gli Stati Uniti, che in una nota del dipartimento di Stato hanno definito "preoccupanti" le mosse di Ankara contro l'Hdp. Agli Usa la diplomazia turca ha risposto con un duro comunicato, invitando Washington a rispettare le procedure di tribunali turchi indipendenti. (segue) (Tua)