Turchia: suscitano polemiche due decreti di Erdogan su diritti donne e Banca centrale (3)

- Dopo la decisione relativa alla Convenzione di Istanbul, la ministra turca della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi sociali, Zehra Zumrut Selcuk, ha scritto sul suo profilo Twitter che i diritti delle donne sono "già garantiti" dalla legislazione interna, specialmente dalla Costituzione. Secondo Selcuk il sistema turco è “abbastanza dinamico e forte” per attuare nuovi regolamenti, a seconda dei bisogni. La violenza contro le donne è “un crimine contro l’umanità”, ha proseguito, e la Turchia continuerà a lottare contro la violenza in base al principio “tolleranza zero”. Il vicepresidente turco Fuat Oktay ha invece scritto su Twitter che il governo cercherà di ampliare la sua “sincera lotta” per condurre la reputazione e dignità delle donne al livello meritato, proteggendo al contempo “la struttura sociale tradizionale”. “Non c’è bisogno di cercare rimedi esterni o di imitare altri per questo obiettivo fondamentale. La soluzione si trova fra le nostre tradizioni e i nostri costumi”, ha scritto Oktay. Ankara era stata la prima a ratificare ufficialmente la Convenzione, il 12 marzo 2012. Obiettivo dell’accordo è la creazione di un quadro legale per impedire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, come anche la promozione dell’uguaglianza. (segue) (Tua)