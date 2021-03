Turchia: suscitano polemiche due decreti di Erdogan su diritti donne e Banca centrale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Banca centrale invece la nomina di Agbal, lo scorso novembre 2020, sembrava indicare – insieme alle dimissioni dell’allora ministro delle Finanze e genero di Erdogan, Berat Albayrak – un importante cambio di paradigma nella politica economica e monetaria del presidente turco, in un momento in cui la lira turca aveva raggiunto il record negativo di 8,58 sul dollaro Usa. Con l’obiettivo di ridurre il tasso d’inflazione, attualmente vicino al 16 per cento, al 5 per cento, Agbal ha aumentato progressivamente il tasso sulle operazioni Pct a una settimana, dal 10,25 dello scorso ottobre fino a raggiungere il 19 per cento del 18 marzo, in misura superiore alle aspettative degli analisti. Dalla nomina di Agbal, il 7 novembre, la lira ha recuperato il 15 per cento del suo valore. (Tua)