Milano: Comune, online mappa anagrafica dei quartiere e open bilancio

- Dai quaderni di statistica con tutti i dati riguardanti la popolazione residente a Milano ad una visualizzazione grafica avanzata dei medesimi dati su una mappa interattiva. Dai numeri del bilancio comunale, il documento più importane dell'amministrazione di una città, all'Open Bilancio che consente ai cittadini una lettura "facilitata" dei conti del proprio comune. Sono queste le due novità digitali del Comune di Milano di cui si è parlato durante la Milano Digital Week nell'incontro dedicato a "Dati e Persone 2021. L'importanza della cultura dei dati aperti". "La Mappa dei Quartieri e Open Bilancio - affermano in una nota gli assessori comunali Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) e Roberto Tasca (Bilancio) - sono solo due dei progetti speciali creati con i dati aperti del Comune di Milano per mettere al centro le persone e la conoscenza, migliorare la partecipazione, l'azione amministrativa, il dibattito pubblico e la trasparenza. Grazie agli strumenti di visualizzazione è possibile consentire ai cittadini un accesso sempre più diretto ai dati permettendo a tutti di meglio conoscere la città e la sua evoluzione nel tempo. Siamo certi che questi nuovi strumenti digitali di informazione avvicineranno i nostri concittadini all'attività del Comune".Nella mappa pubblicata sul sito del Comune sarà possibile visualizzare la suddivisione della città in Municipi e quartieri interrogandola sulla distribuzione della popolazione su base anagrafica. Quante persone anziane vivono in un determinato quartiere e quanti giovani? I criteri utilizzati per la costruzione della mappa sono quelli temporale (popolazione residente dal 1999 al 31 dicembre 2020) e geografico (con il riferimento a 88 nil, ovvero nuclei di identità locale). Consultandola sarà quindi possibile mettere a confronto 88 quartieri diversi nella città leggendone la crescita o decrescita dei residenti nel tempo. (com)