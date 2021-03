© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una buona partenza perché va nella direzione indicata da Forza Italia: più soldi subito anche per quei settori che finora non erano tutelati: dalla agricoltura, alla montagna. Ed ora in Parlamento faremo di tutto per migliorare anche la parte fiscale. Così ai Tg Rai il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. (Rin)