Sud: Carfagna, parità di genere e occupazione femminile sono una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le sfide da affrontare, la parità di genere e l’occupazione femminile sono una priorità. Al Sud lavora solo una donna su tre. Bisogna ragionare sulle carenze delle infrastrutture sociali e superare una volta per tutte la discriminazione di residenza. Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. "Dobbiamo inoltre assicurare a tutti gli stessi diritti. Un primo passo è stato compiuto con l’approvazione del decreto sostegni che prevede lo stanziamento di 35 milioni per strumenti informatici a famiglie e studenti del Sud, per superare il digital divide", aggiunge Carfagna, secondo cui per far sì che tutto ciò accada, abbiamo il dovere di parlare ai cittadini, di toccare con mano la sofferenza del Paese e trovare soluzioni concrete ai problemi del Meridione. Tutte e tutti dovranno fare la loro parte in questo processo. (Rin)