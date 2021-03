Cina: Tesla, Musk nega l’uso per finalità di spionaggio dei dati raccolti dalle auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, intervenuto oggi in videoconferenza al China Development Forum, ha negato che i dati raccolti dalle auto elettriche prodotte dalla sua azienda possano essere utilizzati a fini di spionaggio. “Che sia cinese o statunitense, gli effetti negativi per una società commerciale che si dedicasse allo spionaggio sarebbero estremamente negativi per quella società”, ha detto l’imprenditore, spiegando che se Tesla avesse usato le sue auto, in qualsiasi Paese, per spiare sarebbe stata chiusa ovunque. “Questo per noi è un incentivo molto forte a essere molto riservati con qualsiasi informazione”, ha aggiunto il cofondatore della casa automobilistica specializzata in veicoli elettrici. (segue) (Cip)