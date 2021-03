Milano: interventi Polizia per violazioni norme Covid in locali e feste in casa, 27 multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 27 multati per il mancato rispetto della normativa anti-Covid il bilancio degli interventi della Polizia di Stato effettuati nella notte tra venerdì e sabato a Milano. Il primo, in ordine cronologico, risale alle 21 di ieri quando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura hanno trovato all’interno di un bar di via Savona, zona Navigli, tre clienti donne e due dipendenti. Dagli accertamenti è risultato che il locale era stato sottoposto già chiusura amministrativa due giorni prima dalla Polizia locale. Due ore più tardi, in via Francesco Crispi, zona Porta Garibaldi, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti per un episodio analogo: in un altro bar sono stati sorpresi quattro clienti oltre il titolare e due dipendenti dell’esercizio. Sono stati tutti sanzionati. Alle 3 di notte, invece, è stata scoperta e fatta terminare una festa privata in un appartamento in via Giovanni Pacini, zona Città Studi. Alla centrale operativa di via Fatebenefratelli è arrivata la segnalazione di schiamazzi e di musica ad alto volume provenire da un’abitazione. Una volta sul posto gli operanti hanno trovato la casa in questione al cui interno c’erano 17 studenti universitari, di età compresa tra i 20 e i 23 anni. Anche in questo caso i partecipanti sono stati multati. Infine, alle 4, sempre su denuncia della cittadinanza per schiamazzi i poliziotti sono arrivati in piazza Melozzo da Forì, zona via Novara. In strada sono stati trovati tre ragazzi che hanno spiegato di aver partecipato a una festa in un locale a pochi passi di distanza da dove erano stati fermati. Accertato che effettivamente si era svolto un party, i poliziotti hanno sanzionato i tre avventori e il gestore del bar.(Rem)