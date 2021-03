Germania: Covid, governo intende coinvolgere studi medici in campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco intende coinvolgere gli studi medici nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19, a partire dal periodo successivo alle festività pasquali. Lo riferisce il quotidiano "Sueddeutsche Zeitung", spiegando che le autorità federali intendono accelerare il processo di somministrazione dei vaccini in Germania. La cancelliera Angela Merkel e i primi ministri dei laender hanno concordato per l'estensione agli studi medici della procedura di somministrazione dei vaccini. A partire da domenica, inoltre, la Polonia verrà classificata come "area di alta incidenza" del Covid-19, come ha reso noto il ministero degli Esteri tedesco, citando l'incremento di casi di coronavirus nella nazione vicina. I viaggi turistici in Polonia sono dunque fortemente sconsigliati dalle autorità tedesche.(Geb)