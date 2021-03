Decreto Sostegno: Confcommercio, rafforzare gli stanziamenti per i ristori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stesse considerazioni per le misure dedicate a turismo, montagna e cultura. Inoltre, gli interventi per i trasporti non dovrebbero riguardare il solo trasporto pubblico locale, fornendo invece un sostegno efficace all’intero sistema dell’accessibilità. Restano poi urgentissimi gli interventi in materia di moratorie creditizie e di sostegno della liquidità delle imprese. Bene le proroghe della Cassa Covid (ferma restando la necessità di assicurare la copertura anche per tutti i periodi antecedenti al 1 aprile) e delle deroghe per i contratti a termine sino alla fine dell’anno, nonché l’ulteriore finanziamento del fondo per il parziale esonero contributivo di lavoratori autonomi e professionisti istituito in Legge di Bilancio. Cartelle esattoriali: cancellazione di quelle dal 2000 al 2010 fino a 5000 euro per i soggetti con reddito 2019 fino a 30 mila euro. Si resta – conclude Confcommercio - in attesa della riforma della riscossione. (Rin)