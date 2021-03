Bangladesh-Sri Lanka: firmati sei protocolli, tra i temi giovani, formazione e agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita è stata organizzata in occasione delle celebrazioni per il 50mo anniversario dell’indipendenza del Bangladesh e per il centenario di nascita di Sheikh Mujibur Rahman. Il 16 marzo è stato dato il via a dieci giorni di festeggiamenti, con la partecipazione di leader stranieri. La visita di Rajapaksha è stata preceduta da quella del presidente delle Maldive, Ibrahim Mohamed Solih, e sarà seguita da quelle della presidente del Nepal, Bidhya Devi Bhandari, e del primo ministro dell’India, Narendra Modi. Sheikh Mujibur Rahman, noto anche come Mujib e Bangabandhu, “amico del Bengala”, fu una figura centrale nel movimento e nella guerra di liberazione del Bangladesh, divenuto indipendente dal Pakistan nel 1971. Fu presidente e primo ministro del Paese e venne assassinato nel 1975 nel colpo di stato organizzato da un gruppo di ufficiali dell’Esercito. (Inn)