Ue: Farnesina, presentata nuova Comunicazione su revisione della politica commerciale

- Su iniziativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il vicepresidente della Commissione europea e commissario per il Commercio, Valdis Dombrovskis, ha presentato oggi alla Farnesina la nuova Comunicazione sulla revisione della politica commerciale dell’Ue nel corso di un dibattito in videoconferenza al quale hanno partecipato esponenti delle associazioni imprenditoriali di categoria e della società civile italiana. Lo riferisce la Farnesina con una nota. Di Maio ha ringraziato il vice presidente Dombrovskis per il lavoro svolto dalla Commissione a favore della competitività dell’Unione Europea e della ripresa economica post Covid-19. Di Maio ha quindi evidenziato il carattere innovativo del documento della Commissione, elogiandone la sintonia con le crescenti sensibilità dei cittadini europei in materia di sostenibilità ambientale e sociale, temi centrali nell’agenda della Presidenza italiana del G20. (Com)