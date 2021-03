Farnesina: Di Stefano, in decreto Sostegno stanziati 150 milioni per fiere e organizzatori eventi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Sostegno sono stati stanziati 150 milioni di euro per le fiere e gli organizzatori di eventi internazionali. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. "Nel decreto Sostegno abbiamo stanziato 150 milioni di euro per le fiere e gli organizzatori di eventi internazionali. Manteniamo quindi il nostro impegno a tutela del Made in Italy. Da questi organismi, infatti, passa quasi un terzo degli ordini di vendita dei prodotti italiani nel mondo, specialmente quelli di piccole e medie imprese che faticano a essere presenti direttamente nei Paese esteri di interesse", scrive Di Stefano. "I fondi saranno regolati sotto l’ombrello del nuovo Quadro Temporaneo europeo che prevede il ristoro per costi fissi non coperti fino a 10 milioni di euro a ente, procedura che Simest ha già avviato per parte italiana. Insomma, checché se ne dica, quantomeno come ministero degli Affari esteri, stiamo dando ristori secondo il massimale che ci è imposto dalle regole europee, esattamente come tutti gli altri Paese che vengono spesso presi a modello.Avanti così", aggiunge il sottosegretario. (Res)