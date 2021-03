Milano: aggrediti in tentativo rapina in stabile abbandonato, tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro uomini nordafricani (tra i 24 e i 34 anni), senza fissa dimora, sono stati aggrediti questa notte a Milano in un tentativo di rapina all’interno di uno stabile abbandonato di viale Molise, zona Calvairate. Poco prima delle 3 al numero di emergenza unico 112 è arrivata la chiamata di uno dei quattro in cui chiedeva aiuto perché suoi tre conoscenti erano stati accoltellati. Sul posto i soccorritori del 118 e i militari del nucleo radiomobile e delle stazioni Rogoredo e Vigentino hanno trovato il richiedente e le tre vittime. Il più grave era un 30enne con ferite di arma da taglio alla testa che è stato trasportato in codice giallo e non in pericolo di vita al Policlinico. Altri due giovani di 24 e 25 anni sono andati, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale "Città Studi", con lievi ferite da taglio al capo e alle mani. Il quarto straniero, illeso, che ha richiesto l'intervento dei sanitari ha raccontato ai militari di essere stato aggredito a scopo di rapina, insieme agli altri tre feriti, da un gruppo di cinque uomini, verosimilmente connazionali. I Carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte, coadiuvati dal personale di rinforzo del terzo reggimento “Lombardia”, hanno proceduto all’identificazione di 33 cittadini extracomunitari che erano presenti all’interno dello stabile di viale Molise. Sono in corso indagini per la ricostruzione dei fatti. (Rem)