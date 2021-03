© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confiscati beni per 2 mln euro ad Alessandro Virzi, narcotrafficante internazionale. Grazie a Carabinieri, Guardia di finanza e Dda di Roma per operazione contro potente sodalizio criminale. Lo Stato e i cittadini oggi hanno vinto ancora". Lo ha scritto su twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)