Covid: Speranza a congresso Federazione pediatri, prossimità per riforma sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho partecipato stamattina al congresso della Federazione Italiana Medici Pediatri: prossimità è la parola chiave per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. "In quest’ottica è fondamentale l’impegno di chi, sui nostri territori, si prende cura dei più piccoli. I pediatri saranno in prima linea anche nella campagna di vaccinazione, a partire dai genitori dei bambini più fragili", aggiunge. (Rin)