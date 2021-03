Pakistan: coronavirus, premier Khan positivo al test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha riferito il suo assistente per la sanità, Faisal Sultan. Il premier è in isolamento domestico, ha aggiunto Sultan. Due giorni fa a Khan era stata somministrata la prima dose del vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda cinese Sinopharm (China National Pharmaceutical Group), l’unico attualmente disponibile nel Paese. Ieri il leader è stato in visita nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, all’Università di Malakand, per l’inaugurazione di un nuovo padiglione e ha parlato a un gruppo di studenti. Inoltre ha inaugurato l’apertura di una galleria sull’autostrada Swat.(Inn)