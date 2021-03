Roma: Raggi, Regione aiuti botteghe storiche nell'ex Ipad Sant'Alessio di via Margutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salviamo le botteghe storiche di via Margutta". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi postando un video in cui si vede che ne incontra alcuni. "Alcuni artigiani che lavorano nelle botteghe storiche di via Margutta stanno per essere sfrattati. Mi hanno raccontato che non riescono più a pagare l'affitto che è aumentato vertiginosamente. Dobbiamo fare in modo che non accada, perché le tradizioni artigianali di Roma vanno difese. Sono stata a trovarli -dice Raggi nel post-, in questa strada a due passi da Piazza del Popolo dove da oltre 500 anni lavorano restauratori, ebanisti, pittori, corniciai, antiquari. In queste botteghe hanno lavorato Canova e Picasso, sono passati artisti come Wagner, Puccini, D'Annunzio. Qui hanno abitato Fellini, Giulietta Masina, Anna Magnani. Proprio qui, Audrey Hepburn è stata protagonista del film Vacanze Romane. Il complesso che ho visitato è di proprietà dell'ex Ipab Sant'Alessio, un ente che fa capo alla Regione Lazio, a cui chiediamo di riprendere in mano la gestione di questi locali e di destinarli agli artigiani in modo permanente. Roma -conclude Raggi - vuole difendere le sue botteghe storiche. Non vogliamo perdere un patrimonio di arte e creatività". (Com)