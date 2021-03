Israele: sondaggio, nessuna maggioranza per Netanyahu alle elezioni del 23 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sondaggi elettorali pubblicati dalle emittenti israeliane “Channel 12” e “Channel 13” confermano quanto è emerso dalle rilevazioni condotte nell’ultima settimana: alle elezioni del 23 marzo in Israele la prima formazione dovrebbe essere il Likud, del premier Benjamin Netanyahu, ma i seggi ottenuti dal partito e dai suoi alleati non basterebbero per raggiungere la maggioranza in parlamento. In base a entrambe le rilevazioni il Likud e i suoi alleati potrebbero ottenere al massimo 60 seggi, uno in meno rispetto a quelli necessari (61) per ottenere una risicata maggioranza alla Knesset, parlamento monocamerale di Israele, che conta 120 deputati. Il Likud resterebbe il primo partito del Paese, con 30 o 32 seggi, mentre il principale partito di opposizione, lo Yesh Atid di Yair Lapid, otterrebbe 18 seggi (secondo entrambi i sondaggi). Sommando ai seggi del Likud quelli dei suoi alleati dichiarati, ovvero i partiti ultraortodossi Shas (otto) e Torah unita (sette), e Sionismo religioso (quattro e cinque, secondo i diversi sondaggi), il premier Netanyahu potrebbe contare su 51 o 50 seggi, che diventerebbero 60 in caso di sostegno da parte del partito di destra Yamina di Naftali Bennett (nove e dieci seggi, secondo i due sondaggi). In questo quadro potrebbe risultare determinante il sostegno del partito arabo Ra’am (a quattro seggi), che tuttavia sarebbe osteggiato dagli alleati di destra dell'attuale primo ministro. (segue) (Res)