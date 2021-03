Israele: sondaggio, nessuna maggioranza per Netanyahu alle elezioni del 23 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altro canto neanche i partiti di opposizione sarebbero in grado di ottenere la maggioranza alla Knesset: secondo entrambi i sondaggi, i partiti che hanno escluso di sostenere Netanyahu otterrebbero complessivamente 56 seggi. In uno dei sondaggi, il 51 per cento degli intervistati ha affermato di non volere che Netanyahu resti primo ministro, il 36 per cento ha risposto affermativamente e il 13 per cento si è detto indeciso. Nonostante l’alta percentuale di pareri negativi, Netanyahu resta il candidato primo ministro più popolare, contro Yair Lapid (23 per cento), Gideon Sa’ar del partito Nuova Speranza (12 per cento) e Naftali Bennett (7 per cento). Le elezioni del 23 marzo rappresentano la quarta consultazione elettorale in meno di due anni nello Stato ebraico, dopo che la Knesset è stata sciolta in automatico lo scorso dicembre 2020 a causa della mancata approvazione della legge di bilancio. (Res)