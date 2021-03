Sociale: Raggi, aperta a Roma Casa Dalia nuova struttura per madri con figli e donne in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ha aperto Casa Dalia, una nuova struttura destinata all'accoglienza di madri con bambini, gestanti e donne in difficoltà, nei locali messi a disposizione dalla Cooperativa Sociale Medihospes nel VI Municipio. Ne dà notizia il campidoglio in una nota in cui si legge anche che "la struttura è organizzata con alloggi singoli in uno spazio accogliente, sicuro, organizzato per stare insieme, con un ambiente ludico per i piccoli, per 40 posti totali di accoglienza. Il servizio garantisce anche protezione in caso di fuga da maltrattamenti, deprivazione socioculturale o assenza di risorse". Il servizio prevede sia la pronta accoglienza che il percorso di semiautonomia, tutelando le relazioni e la responsabilità genitoriale, tramite la guida e supporto di operatori specializzati e il counseling individuale, e includendo azioni di orientamento lavorativo, nonché il collegamento con i servizi sanitari e con gli enti di mediazione linguistica e culturale. (segue) (Com)