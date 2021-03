Sociale: Raggi, aperta a Roma Casa Dalia nuova struttura per madri con figli e donne in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Continuiamo ad aumentare i luoghi di accoglienza per le donne, con l'obiettivo di offrire a tutte la possibilità di costruire la propria autonomia, di riprendere in mano la gestione di un vissuto diverso, costruendo un'alternativa per se stesse e per i propri figli" dichiara nella nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche in questo caso siamo partiti dal principio del 'prima la casa'. Garantiamo un alloggio sicuro, protetto, adeguato alle mamme in situazione di fragilità sociale o vittime di violenza. Da questo punto fermo possono intraprendere un percorso verso l'autonomia, con tutto il supporto di cui hanno bisogno – afferma l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì. – Per questo continuiamo a lavorare per aprirne altre. Sia per le donne che per i bambini e le bambine posti come questo rappresentano una concreta possibilità di riscatto e di speranza".