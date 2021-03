Imprese: Gelmini a Uncem: tante fratture nel Paese, da pandemia trarre elementi per nuovo slancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ritengo che il tema della montagna, il tema di una strategia nazionale per la montagna, sia centrale per la vita del Paese, anche alla luce dei cambiamenti che sicuramente la vicenda della pandemia ha imposto”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari affari regionali e le autonomie, in un messaggio inviato al presidente dell’Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani), Marco Bussone, in occasione della presentazione del volume “Next Generation Eu. La montagna e i territori green e intelligenti nel Piano nazionale ripresa e resilienza”. “Dalle cose negative si possono trarre elementi positivi, e come sistema Paese abbiamo il dovere di tirar fuori da questa esperienza un nuovo slancio per riorganizzarci e sanare quelle criticità che hanno messo in discussione, in ampie fasce territoriali, la nostra capacità di reazione, la nostra resilienza di fronte all'esplosione di un'emergenza che purtroppo non è ancora finita, e che purtroppo potrebbe non essere l'unica nei prossimi anni. Trovo sia di fondamentale importanza il lavoro che avete svolto", aggiunge Gelmini. (segue) (Rin)