Imprese: Gelmini a Uncem: tante fratture nel Paese, da pandemia trarre elementi per nuovo slancio (2)

- Secondo il ministro non c'è dubbio che abbiamo tante fratture nel nostro Paese. "Ci siamo concentrati a lungo, nella nostra storia, in parte facendo anche enormi errori, sulle differenze tra Nord e Sud, senza risolverle. Ma dobbiamo lavorare per superare tutte le fratture e tutte le diseguaglianze, fra, ad esempio, chi vive in regioni ad alta capacità fiscale e chi vive in regioni a bassa capacità. Abbiamo anche la questione territoriale interna al Nord, al Centro e al Sud, la questione appunto delle aree montane, la questione delle periferie nelle grandi città. E allora un governo di questa natura, di unità nazionale, un governo che nasce per fronteggiare un'emergenza e per porre le basi di una ripartenza attraverso gli investimenti e le riforme, deve tener conto anche delle vostre richieste, anche del vostro lavoro", conclude Gelmini. (Rin)