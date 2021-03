Ex Ilva: Fim Cisl, così la portate alla chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 doveva essere, per il polo siderurgico di Taranto l’anno del rilancio, con il ritorno a 5 milioni di tonnellate di produzione, l’avvio di investimenti in impianti e ambiente, e l’ingresso rapido dello Stato nel capitale di Am Investco. Non solo di tutto ciò non si è fatto nulla, ma i comportamenti di Governo, azienda ed enti locali stanno portando alla chiusura il polo siderurgico di Taranto. Lo affermano il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia, e il segretario nazionale Valerio D’Alò, che denunciano l’incertezza nell’azione del governo che mentre dichiara di volere un “cambio di passo” sembra aver deciso di rinunciare al momento a dar via alla ricapitalizzazione da parte di Invitalia con i 400 milioni previsti dall’accordo del 10 dicembre scorso in attesa della sentenza del Consiglio di Stato del 13 maggio. "Al Governo diciamo che in attesa di dare idrogeno fra 10 anni a Taranto, occorre dare subito “ossigeno” assolvendo agli impegni finanziari presi. A tutto ciò, si sommano le gravi scelte da parte aziendale di procedere, a partire dalla prossima settimana alla fermata dell’acciaieria 1, di non far ripartire, come annunciato il Tubificio Erw, di non riavviare gli impianti di laminazione PLA2 e Treno Nastri 2 e di aumentare il numero dei lavoratori addetti alle manutenzioni in Cassa Integrazione", aggiungono i leader sindacali, secondo cui ad aggravare lo scenario c’è la comunicazione di sospensione delle attività alle aziende dell’appalto, comprese quelle che si occupano dei cantieri Aia, rimettendo così migliaia di lavoratori in un clima di totale incertezza. (segue) (Rin)