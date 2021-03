Ex Ilva: Fim Cisl, così la portate alla chiusura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Benaglia e D'Alò, Arcelor-Mittal sta tirando i remi in barca, un gioco d’azzardo che mina la continuità produttiva e sta dimostrando di non avere più le condizioni per gestire da sola il Gruppo. "A questa situazione si sommano poi i continui ricorsi alla Magistratura e dichiarazioni tuonanti delle amministrazioni locali che evidentemente tifano per la chiusura delle produzioni, ma senza concrete proposte alternative lavorative per il territorio. Tutti questi atteggiamenti, ben poco hanno a che fare con un atteggiamento di responsabilità e rilancio, ma stanno portando dritti alla chiusura dell’ex Ilva, alla perdita del lavoro per circa 20mila persone tra diretti e indotto e alla messa in ginocchio delle filiere manifatturiere che dipendono dall’acciaio prodotto a Taranto, mettendo in discussione la sovranità industriale del Paese sull’acciaio", affermano ancora. "La Fim Cisl si batterà insieme alle altre sigle sindacali nel contrastare i giochi speculativi su questa vertenza che da anni si consumano sulla pelle dei lavoratori. Chiediamo una urgentissima convocazione da parte del Governo, affinché confermi i suoi impegni e ricrei le condizioni per mettere l’azienda e tutti gli attori di questa vertenza di fronte alle proprie responsabilità, garantendo gli impegni presi e il lavoro ai siderurgici di Taranto, Genova, Novi Ligure e di tutti i dipendenti del Gruppo e dell’indotto e la tutela di chi è oggi in cassa integrazione", concludono. (Rin)