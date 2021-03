Recovery: sindaco Sala, impegno per evitare che mafie mettano mani su risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I fondi arriveranno a Milano, ne arriveranno penso di significativi grazie al Recovery plan, noi lavoriamo per indirizzarli verso progetti e imprese sane". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla 26esima edizione della commemorazione delle vittime di mafia organizzata da Libera in piazza della Scala. "Questo - ha proseguito il sindaco - è un momento di attenzione, bisogna evitare che le mafie mettano le mani su queste risorse, ma è una battaglia che non si vince da soli, dobbiamo stare tutti dalla stessa parte, rinnovare i nostri 'no' a ricatti, ingiustizia e indifferenza".