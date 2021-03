Regno Unito: deputati scrivono a ministro Interno per permettere proteste in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 60 deputati britannici hanno chiesto al ministro dell'Interno Priti Patel di consentire lo svolgimento di proteste in Inghilterra durante il periodo di serrata anti Covid-19. Il gruppo di deputati, in cui figurano anche il conservatore Steve Baker e Ed Davey, il leader dei Liberal Democratici, ha spiegato che le proteste non dovrebbero costituire un reato penale. "Vi chiediamo di esentare espressamente le proteste dalle restrizioni sui raduni", si legge nella missiva. Il ministero dell'Interno ha dichiarato in risposta che l'ordine di restare a casa rimane in vigore fino al 29 marzo e, una volta terminato, le proteste potranno riprendere, pur soggette a eventuali misure di distanziamento sociale. "Mentre siamo ancora in una pandemia, continuiamo a esortare le persone a evitare raduni di massa, in linea con le più ampie restrizioni sul coronavirus", ha detto una portavoce del ministero. (Rel)