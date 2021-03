Mafie: Fico, non dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita per combatterle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita per combattere contro le mafie è doveroso per rendere la nostra comunità più forte. Lo afferma il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico a RadioRai in occasione dello Speciale per la Giornata in memoria delle vittime delle mafie, secondo cui il contrasto alla criminalità organizzata ha portato sicuramente a risultati concreti e molto importanti sul piano investigativo e giudiziario, anche grazie agli strumenti normativi voluti dal Parlamento. "Ma al tempo stesso sappiamo che di fronte all’ampliamento della dimensione economica della criminalità occorre fare di più. Le mafie si prendono gli spazi lasciati vacanti dallo Stato, si approfittano di diseguaglianze, degrado, marginalità per penetrare nel tessuto economico e sociale: non possiamo permetterlo. Povertà economica e povertà educativa si alimentano a vicenda: proprio su questo fronte deve esserci una vigorosa capacità dello Stato di fornire alternative. Dobbiamo investire nella scuola, nella formazione, nella cultura, combattere la povertà con misure preziose come il reddito di cittadinanza. Occorre creare le condizioni affinché tutti abbiano l’opportunità di costruire il proprio futuro lavorativo", aggiunge. Secondo Fico in un periodo terribilmente complesso come quello della pandemia comprendo è tutto più difficile, ma non dobbiamo mai dimenticare il nostro obiettivo. "Lo Stato deve arrivare prima, con misure adeguate per rispondere ai bisogni della collettività. Servono lucidità, programmazione e visione. Solo così metteremo in campo progetti credibili per ridisegnare l’Italia nei prossimi anni sbarrando la strada alle mafie. È in gioco la nostra democrazia, il nostro futuro, un Paese finalmente libero dalla violenza e prevaricazione mafiosa", conclude il presidente della Camera. (Rin)