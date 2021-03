Ue: Renzi, più tranquillo se a presiedere G20 e Consiglio europeo c'è Mario Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti alle sfide nuove che attendono l'Italia e l'Europa, io mi sento più tranquillo se a presiedere il G20 e al Consiglio europeo c'è Mario Draghi. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi nel suo intervento alla quarta assemblea nazionale del partito. "Io non ho nostalgia del tempo in cui Ciampolillo era la star dei talk show, di quando Palazzo Chigi era aperto di notte per la caccia ai responsabili. Di quella stagione tutti avremo un ricordo da film dell'orrore", aggiunge. (Rin)