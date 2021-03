Iran: Khamenei, la politica di “massima pressione” degli Usa è fallita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di “massima pressione” attuata dagli Stati Uniti contro l’Iran si è rivelata fallimentare, a fronte della capacità di resistenza di Teheran. Lo ha detto la Guida suprema della Rivoluzione islamica dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio alla nazione diffuso oggi in occasione del Nowruz (il Capodanno iraniano). Il nuovo anno iraniano, 1400, è stato battezzato da Khamenei “Anno della produzione, del sostegno e del superamento degli ostacoli”. Durante l’anno iraniano passato, il 1399, “la nazione iraniana ha dimostrato le sue capacità, incluso nell’affrontare la grande prova, ovvero il coronavirus”, ha detto l’ayatollah. “Nonostante le sanzioni del nemico, e nonostante il percorso delle risorse straniere fosse bloccato, la nostra nazione, i nostri scienziati, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri esperti di laboratorio e i nostri radiologi – coloro che si occupano della salute della gente – sono riusciti a realizzare una grande impresa”, ha proseguito. “La nazione iraniana ha mostrato anche la sua capacità di fare fronte alla massima pressione del nemico. I nostri nemici, guidati dagli Stati Uniti, hanno cercato di mettere in ginocchio la nazione iraniana con le loro ‘massime pressioni’. Oggi, loro e i loro alleati europei dicono espressamente che la politica di massima espressione ha fallito. Noi sapevamo che avrebbe fallito, e perciò siamo stati decisi a sconfiggere il nemico in quell’area”, ha aggiunto Khamenei. (segue) (Res)