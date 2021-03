India-Regno Unito: stampa, Johnson arriverà il 26 aprile e visiterà anche Chennai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, nel corso della sua prossima visita in India, potrebbe recarsi a Chennai, capitale dello Stato indiano del Tamil Nadu. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. La città è un importante centro industriale, soprattutto dell’industria automobilistica, motivo per cui viene definita “la Detroit dell’India”. Il giornale aggiunge che Jonhson dovrebbe arrivare nel Paese asiatico il 26 aprile. Il premier britannico era stato invitato a Nuova Delhi come ospite d’onore straniero della Festa della Repubblica, il 26 gennaio, ma è stato costretto a rinunciare a causa della situazione dell’epidemia di coronavirus nel suo Paese. Si è poi parlato di un viaggio in primavera, ma non c’è ancora una data ufficiale. In occasione della visita sarà formalmente adottata una tabella di marcia “per portare la partnership India-Regno Unito a un livello superiore”, come concordato a dicembre dai ministri degli Esteri dei due Paesi, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il britannico Dominic Raab.(Inn)