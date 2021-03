Vaccino: Gelmini, da Figliuolo e Curcio gesto importante, facciamo vincere la scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per combattere questo maledetto virus l’unico modo è vaccinarsi! oggi il commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, Curcio, si sono vaccinati con AstraZeneca. Presto lo farà anche il presidente Draghi. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Un gesto importante per dare a tutti gli italiani un messaggio chiaro: non facciamo vincere la paura, ma la scienza. I vaccini restano l’arma più efficace per uscire quanto prima dalla pandemia. Io sto aspettando il mio turno, e quando toccherà a me sarò felice di vaccinarmi. Avanti con questa stagione di immunizzazione della popolazione che deve essere rapida e non deve avere più alcuna battuta d’arresto", aggiunge. (Rin)