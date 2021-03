Turchia: Picierno (Pd), Ue si opponga con fermezza ad atti criminali di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’escalation liberticida e repressiva di Erdogan in Turchia, mentre l’Unione europea esita a prendere una posizione netta e radicale per condannare questo dittatore che ogni giorno compie nuovi atti criminali. Oggi la Turchia ha annunciato che lascerà la Convenzione di Istanbul perché minerebbe la famiglia, favorendo il divorzio e la comunità Lgbtq. E’ quanto sottolinea in una nota l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. "Ieri l’ondata di arresti a danno di curdi e Ong. Cosa altro deve accadere per iniziare a trattare Erdogan come il criminale reazionario che è? Ieri Ursula von der Leyen e Charles Michel hanno parlato in videoconferenza con Erdogan. C’era da aspettarsi una maggiore fermezza. Ora non è più il tempo delle ambiguità, bisogna condannare e isolare Erdogan con forza e chiarezza", aggiunge.(Rin)