Sardegna: riprese le vaccinazioni AstraZeneca, non sono escluse disdette

- Sono riprese da ieri pomeriggio anche in Sardegna le somministrazioni di vaccino AstraZeneca dopo il via libera dell'Ema. L'Ats sta provvedendo al richiamo delle persone già prenotate, in massima parte personale della scuola, anche se non sono escluse disdette , come ha sottolineato il commissario straordinario Ats, Massimo Temussi che ha auspicato che la campagna vaccinale possa proseguire in modo spedito, nonostante il forte impatto mediatico determinato dai casi di effetti avversi al vaccino di Oxford. Le prime vaccinazioni con Astrazeneca dopo lo stop sono state effettuate ieri al Policlinico Universitario di Cagliari, mentre nelle altre strutture riprenderanno da oggi. (Rsc)