Messico-Usa: annunciato accordo su "prestito" di 2,7 milioni di dosi di AstraZeneca

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha annunciato l'arrivo, la prossima settimana, di 2,7 milioni di dosi del vaccino di Oxford-AstraZeneca dagli Stati Uniti in base a un accordo con il governo di Washington che cederà "in prestito" queste dosi che figurano "in eccedenza". Il ministro Ebrard ha spiegato che l'accordo con gli Usa avviene "nel quadro di una relazione vicina" tra i due Paesi e che la richiesta di aiuto è stata rivolta dallo stesso presidente Andres Manuel Lopez Obrador al suo pari statunitense, Joe Biden. Il ministro messicano ha sottolineato inoltre che la decisione degli Stati Uniti di inviare i vaccini in Messico rappresenta "la rinascita di un concetto di regione nordamericana che affronta problemi comuni". "Gli Stati Uniti hanno preoccupazioni comuni con noi, come la questione della migrazione dal centro America e la necessità di uno sforzo congiunto per la ripresa economica in tutta la regione nordamericana", ha detto Ebrard. (segue) (Mec)