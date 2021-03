Messico-Usa: annunciato accordo su "prestito" di 2,7 milioni di dosi di AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore per il Covid della Casa Bianca, Jeff Zients, in precedenza aveva fatto riferimento al prestito di vaccini al Messico così come al Canada. "Tenendo conto che negli Stati Uniti deve ancora concludere il processo di approvazione del vaccino AstraZeneca e tenendo conto dell'importanza di aiutare a fermare la diffusione in altri Paesi, presteremo una parte del nostro vaccino eccedente di AstraZeneca al Messico e al Canada", ha detto Zients. Con questa iniziativa, ha continuato, "viene soddisfatta la necessità indispensabile di portare avanti la vaccinazione in questi Paesi fornendo contemporaneamente una maggiore protezione a tutto il continente nordamericano". Il funzionario Usa ha poi precisato ad ogni modo che "nessun americano rimarrà senza un vaccino a causa di questa azione". Il prestito verrà restituito più avanti quando il Messico riceverà il resto delle 77 milioni di dosi acquisite da AstraZeneca. (Mec)