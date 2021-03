Ucraina: procura generale lancia indagine su funzionari Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine hanno aperto un'indagine su attuali ed ex funzionari della Banca nazionale (Nbu) sospettati di appropriazione indebita. Lo ha reso noto l'Ufficio della procura generale di Kiev. Il quotidiano "Kyiv Post" e altri media locali hanno riferito che un alto funzionario della banca centrale era indagato per tradimento e appropriazione indebita in relazione all'assunzione da parte della Nbu di società di consulenza e studi legali stranieri. La persona indagata sarebbe la vice governatrice Kateryna Rozhkova, insieme ad alcuni membri del suo staff. (Rum)