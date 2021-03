Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alle celebrazioni per la XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzate insieme al coordinamento milanese di Libera.Piazza della Scala (ore 11.00)Nell’ambito della Milano Digital Week, l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno partecipa all'incontro curato dall'Assessorato alla Cultura e dall'Assessorato alla Trasformazione digitale con il contributo di Bernardino Sassoli de' Bianchi, esperto di strategie culturali, dal titolo "Una mappa per la cultura a Milano. Un nuovo strumento digitale per orientare politiche, cittadini e operatori".Modalità telematica (ore 11.00)VARIEI “tutor dell’orto” di Coldiretti svelano i trucchi per realizzare l'orto “perfetto”.Mercato agricolo di Porta Romana, via Friuli 10/A (dalle ore 9.30)XXV Convegno Nazionale dei Delegati e Volontari Fai Fondo per l'Ambiente Italiano: per quale ambiente?Diretta streaming (ore 9.30 – 12.00 e 17.00 – 19.00)“Covid19: Cure domiciliari e assistenza medica adeguate e tempestive per ogni malato: ecco perché ne abbiamo diritto”, conferenza stampa organizzata dal comitato liberi cittadiniArco della Pace (ore 15.00 )Nell’ambito della Milano Digital Week una delle quattro lectio magistralis organizzate da Bookcity Milano con protagonista Benjamin Labatut, saggista e scrittore cileno, con una riflessione sulla nascita della scienza moderna ispirata dal suo ultimo libro "Quando abbiamo smesso di capire il mondo”.Modalità telematica (ore 19.00) (Rem)