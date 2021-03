Turchia: Ankara si ritira dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si è ritirata dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul, siglata da 32 Paesi nel 2011. È quanto emerge da un decreto del presidente Recep Tayyip Erdogan, pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale di Ankara. La ministra della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi sociali, Zehra Zumrut Selcuk, ha scritto sul suo profilo Twitter che i diritti delle donne sono "già garantiti" dalla legislazione interna, specialmente dalla Costituzione. Secondo Selcuk il sistema turco è “abbastanza dinamico e forte” per attuare nuovi regolamenti, a seconda dei bisogni. La violenza contro le donne è “un crimine contro l’umanità”, ha proseguito, e la Turchia continuerà a lottare contro la violenza in base al principio “tolleranza zero”. Ankara era stata la prima a ratificare ufficialmente la Convenzione, il 12 marzo 2012. Obiettivo dell’accordo è la creazione di un quadro legale per impedire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, come anche la promozione dell’uguaglianza. (segue) (Tua)