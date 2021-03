Open Arms: Salvini a Palermo per udienza preliminare, "ieri oggi e domani sempre a difesa dell’Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buongiorno e buon sabato da Palermo, Amici. Pronto all’udienza in tribunale come 'sequestratore di persona': ieri, oggi e domani sempre a difesa dell’Italia. Grazie di esserci, non si molla mai". Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter. Salvini è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato l'approdo a Lampedusa alla nave Open Arms che aveva soccorso in mare un gruppo di migranti. Secondo la tesi del legale di Salvini, Giulia Bongiorno, la gestione relativa al divieto di approdo della nave della Ong Open Arms costituiva l'attuazione della linea di governo condivisa dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministri competenti, secondo quanto concordato nel “Contratto per il governo del cambiamento” sottoscritto dalle forze di maggioranza dell’epoca. Tale linea prevede il raggiungimento di un accordo di redistribuzione dei migranti tra gli Stati membri dell’Unione europea come fase prodromica al successivo sbarco. (segue) (Rin)