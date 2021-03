Open Arms: Salvini a Palermo per udienza preliminare, "ieri oggi e domani sempre a difesa dell’Italia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa inoltre sostiene che all’epoca dei fatti il comandante Marco Reig Creus era già indagato per violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Due dei migranti che erano a bordo sono attualmente in carcere. Sempre secondo la tesi della difesa di Salvini, Open Arms ha agito di sua iniziativa, al di fuori delle regole sul soccorso in mare, nel tentativo di far entrare in Italia migranti irregolari. Per tale ragione, sin da subito l’Italia ha vietato l’ingresso nelle proprie acque territoriali. Non spettava all’Italia indicare un “porto sicuro” (Pos) ai migranti che erano saliti a bordo della nave Open Arms dopo essere stati recuperati in acque libiche e maltesi da una nave battente bandiera spagnola, proseguono gli avvocati di Salvini, secondo cui l’Italia infatti non era né Stato di primo contatto né Stato coordinatore, non avendo mai assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso. Nelle tesi difensive si ricorda poi che l’Italia ad ogni modo non si è sottratta dal fornire sempre assistenza ai migranti e che i minori giunti in prossimità delle acque italiane sono stati fatti sbarcare. (Rin)