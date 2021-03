Roma: tenta di scappare al controllo, arrestato 35enne ricercato da polizia romena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha visto gli agenti e ha tentato di dileguarsi. Un atteggiamento sospetto, quello assunto da un romeno 35enne, che non è sfuggito ai poliziotti del commissariato Villa Glori di Roma che erano in transito in via Alberto Ferrero. L'uomo è stato quindi raggiunto, fermato e sottoposto a controllo. Dagli accertamenti successivi è emerso che a carico del 35enne vi era una nota di ricerca per arresto. La successiva attività d'indagine effettuata con la collaborazione della Direzione centrale della polizia criminale – servizio per la cooperazione internazionale di Polizia V Divisione Sirene, ha confermato l'attualità delle ricerche e dunque la pendenza di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti dello straniero emesso dalla Romania per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica. Il 35enne è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Rer)