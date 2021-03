Roma: Giro (FI), su rifiuti, Ama e Campidoglio chiedo a Procura misure più dure e chiusura inchieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Richieste alla Procura di Roma". Le avanza in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro facendo che si riferisce all'ultima inchiesta sulla gestione delle discariche laziali ed in particolare sull'iter per la nuova discarica a Monte Carnevale. Primo punto, "se sono vere le cose lette finora sui giornali occorre adottare misure più restrittive per il malaffare sulla discarica romana e laziali. Perché (ad esempio) -dice Giro- Armando Cusani, sindaco di Sperlonga, è stato, anni fa, gettato in carcere senza esitazioni per una controversa vicenda urbanistica (un autentico calvario)?". Punto secondo "procedere agli arresti sulla vicenda dei bilanci Ama 2017-2018-2019. L'inchiesta dura da quasi due anni, cosa si aspetta? Si profila uno collasso finanziario di 300 milioni di euro e si pretende un investimento di altri 300 da cercare nelle casse disastrate di un Comune tecnicamente fallito. Un dissesto di oltre mezzo miliardo e infatti nessuno in Assemblea comunale ha il coraggio di votare e dare il via libera a questo disastro. L'inchiesta cosiddetta (era un fake) 'Mafia Capitale' era una vicenda da strapaese al confronto. Punto terzo "indagare sul diluvio di contratti a fine legislatura nella Giunta Raggi, un vero assalto alla diligenza, privi, temiamo, dei necessari requisiti, ove si profilassero i reati di abuso d'ufficio e falso ideologico, che produrrebbero oltretutto un gravissimo pregiudizio al bilancio comunale del prossimo sindaco di Roma". (Com)