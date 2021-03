Egitto-Italia: ministro Turismo incontra tour operator italiani a Sharm el Sheikh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo e delle Antichità dell’Egitto, Khaled al Anani, ha incontrato ieri sera una delegazione dei principali tour operator italiani a Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. Lo riferisce un comunicato del dicastero egiziano. La delegazione comprendeva 140 persone, in rappresentanza di almeno 20 tour operator italiani. Il gruppo ha avviato una visita nella località di Sharm el Sheikh, per verificare le misure precauzionali adottate contro il coronavirus nelle strutture turistiche, nei musei e nei siti archeologici. Durante l’incontro il ministro Al Anani ha esposto le misure messe in atto contro il Covid-19, e i passi adottati dall’Egitto dallo scorso luglio per garantire la sicurezza dei turisti e dei lavoratori del settore turistico. Vale la pena ricordare che proprio ieri ricorreva l’anniversario della chiusura dello spazio aereo egiziano ai voli internazionali, decisa il 19 marzo 2020. Ahmed al Wasif, capo della Federazione egiziana delle Camere turistiche, ha sottolineato l’importanza del mercato italiano per il turismo egiziano, affermando che l’Italia rappresenta “uno dei principali mercati a esportare turismo nelle destinazioni egiziane, particolarmente a Sharm el Sheikh”. (Cae)