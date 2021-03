India-Usa: colloqui Difesa, focus su cooperazione rafforzata nell’Indo-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singh ha spiegato che l’obiettivo è realizzare il pieno potenziale degli importanti accordi in atto: l’accordo di sostegno logistico Lemoa (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) siglato nel 2016, quando l’India è stata riconosciuta, una definizione esclusiva per il Paese asiatico, “major partner” della difesa Usa; l’accordo per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni Comcasa (Communications, Compatibility, Security Agreement) del 2018 e l’accordo per la cooperazione geo-spaziale Beca (Basic Exchange and Cooperation Agreement) del 2020. A questo proposito Singh ha riferito di aver invitato l’industria statunitense a trarre vantaggio dalle politiche indiane di liberalizzazione degli investimenti esteri diretti. (segue) (Inn)