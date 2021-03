India-Usa: colloqui Difesa, focus su cooperazione rafforzata nell’Indo-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro indiano si è poi soffermato sul recente vertice dei leader di India, Stati Uniti, Giappone e Australia, il cosiddetto Quad, in cui è stata ribadita la comune “determinazione a mantenere una regione indo-pacifica libera, aperta e inclusiva”. È stata anche evidenziata la necessità di un rafforzamento delle capacità di rispondere ad alcune sfide non tradizionali come le fuoriuscite di petrolio e i disastri ambientali, il traffico di droga, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. “L’India è impegnata a consolidare ulteriormente la sua solida partnership per la difesa con gli Stati Uniti. Non vedo l’ora di collaborare in modo stretto per rendere il rapporto India-Usa uno dei partenariati che definiranno il XXI secolo”, ha concluso Singh. (segue) (Inn)