India-Usa: colloqui Difesa, focus su cooperazione rafforzata nell’Indo-Pacifico (4)

- Secondo la stampa indiana la Cina è stata un tema centrale dei colloqui e l’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden fornirà all’India l’accesso a migliori capacità e tecnologie per far rispettare il diritto internazionale nell’Indo-Pacifico. Austin, giunto ieri, è stato ricevuto dal primo ministro Modi, con cui ha parlato del ruolo della difesa nella partnership strategica tra i due Paesi, e ha poi incontrato il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano, Ajit Doval. Austin su Twitter lo ha definito “un grande incontro” e ha ribadito l’importanza della cooperazione di settore: “L’ampiezza della cooperazione tra le nostre due nazioni riflette il significato della nostra grande partnership nella difesa, poiché collaboriamo per affrontare le sfide più pressanti della regione indo-pacifica”. La visita si concluderà domani. (Inn)